Paglilingkod na may malasakit, katapatan

Sa nakaraang taon, ang inyong Kuya Pulong ay patuloy na naging abala sa paghahain ng mga panukalang batas na ang layunin ay mabigyan ng pagkakataon ang bawat Pilipino na magkaroon ng maginhawa, matatag at payapang buhay.

Naging abala rin tayo sa paghahatid ng serbisyo sa mga Dabawenyo, lalo na sa mga kapus-palad at mga naging biktima ng mga kalamidad.

Sa larangan ng imprastraktura, tiniyak ng tanggapan ng inyong Kuya Pulong na patuloy ang konstruksyon ng Davao Coastal Road at ng Ma-a Flyover nitong nakaraang taon.

Sa ngayon ay may 199 bills ng nai-file ang inyong Kuya Pulong, may 78 bills dito ay nai-file sa 2023, kasama na ang mga panukalang batas na may layuning makapagtatag ng assistance fund para sa mga mahihirap na cancer patients; mabigyan ng scholarships ang mga anak ng mga magsasaka; at matiyak na may sapat na teaching supplies allowance ang mga public school teachers.

Mula Enero hanggang Disyembre ng taong 2023, umabot sa 13,852 katao na ang natulungan ng tanggapan ng inyong Kuya Pulong na mabigyan ng ayuda o kaya ay madagdagan ang kita sa pamamagitan ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) program.

Tulad na nang nakagawian natin, sinuring mabuti ng Davao City First Congressional District Office ang mga tumanggap ng ayuda mula sa TUPAD, na ating inihatid sa pakikipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment (DOLE).

Ang mobile kitchen naman ng Pulong Pulong ni Pulong (PPP) ay nakapaghatid ng 7,050 lunch packs sa mga mahihirap na komunidad, at gayundin sa mga biktima ng sunog at matinding baha nitong nakaraang taon.

Natulungan din natin ang 3.617 Dabawenyo sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ang ating emergency response team naman ay mabilis na kumilos para makapaghatid ng ayuda sa may 3,548 Dabawenyong naging biktima ng iba’t ibang kalamidad.

May mahigit na 25,000 Dabawenyo na nagkasakit at na-confine sa Southern Philippines Medical Center (SPMC) ang nabigyan ng medical assistance ng ating tanggapan sa taong 2023. Ito ay bukod pa sa mahigit na 18,000 na pasyente sa mga pribadong ospital na napagkalooban din natin ng tulong para mabayaran ang kanilang medical bills.

Taon-taon din tayong nagbibigay ng tulong sa mga maysakit na senior citizens at mga cancer patients. Nitong 2023, may 1,290 cancer patients at halos isang libong seniors ang natulungan ng tanggapan ng inyong Kuya Pulong.

Pinapahalagahan din natin ang edukasyon kaya’t sa 2023, nabigyan ng suporta sa pag-aaral ang 808 nating college scholars at 137 TESDA scholars. May 30 Dabawenyo rin tayong tinutulungang makapag-aral na maging doktor at anim na maging abogado.

Para makapag-ambag sa programa ng lungsod na mapanatiling payapa at ligtas ang Davao City, ang inyong Kuya Pulong ay namahagi ng mga motorcycles sa iba’t ibang barangay ng lungsod.

May halos tatlong libong mga barangay nutrition scholars at barangay health workers rin ang nabigyan ng indemnity insurance coverage ng ating tanggapan.

Patuloy rin tayong namahagi ng mga tent, wheelchair, nebulizer, saklay at iba pang gamit sa mga nangangailangan.

Ngayong 2024, pagsisikapan ng inyong Kuya Pulong na mapaigting at mapalawak pa ang paglilingkod na may malasakit at katapatan sa ating mga kababayan.