Negosyanteng Chinese tinangkang dukutin, 4 kidnaper timbog

ARESTADO ang apat na hinihinalang kidnaper, kabilang dito ang isang dating pulis matapos silang maaktuhan ng mga nagpapatrulyang pulis habang kinikidnap ang isang Chinese businesswoman sa Pasay City kahapon nang umaga.

Sa press briefing kahapon sa Camp Crame, sinabi ni Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr. na nangyari ang insidente sa kahabaan ng Barangay 6 sa Roxas Blvd., Pasay City bandang alas 7:30 nang umaga.

Nagpapatrulya ang mga tauhan ng Pasay City Police Substation 1 nang maaktuhan nila ang mga suspek habang pilit na isinasakay sa itim na SUV ang Chinese businesswoman, 35 anyos, mula sa BMW nito na sasakyan.

Agad na umaksyon ang mga pulis at rumesponde sa kaguluhan na nagresulta sa pagkakadakip sa mga suspek at pagkakasagip sa biktima.

Ang dating pulis na suspek ay 43 anyos, habang ang tatlo nitong kasamahan ay may edad na 25, 27 at 45.

Nakuha sa mga suspek ang isang paltik na revolver na may limang balang kalibre .38 , tatlong plastic sachet ng

pinaniniwalaang shabu, dalawang kutsilyo , handheld radio, duct tape at martilyo.

Nahaharap ang mga suspek sa kasong attempted kidnapping, paglabag sa Republic Act 10591 (Illegal Possession of Firearms), Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) at BP 6 (Illegal Possession of Bladed, Pointed or Blunt Weapon).

Pinuri naman ni Acorda ang mga pulis sa mabilis na aksyon para sa pagkakaaresto sa mga suspek.

Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya para matukoy ang iba pang kasabwat ng mga suspek.(Edwin Balasa)