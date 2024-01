Mga show ng ABS-CBN mas maaabot na 

Handog ng ABS-CBN ang mas pinalakas na YouTube channel ngayong 2024 sa mga bagong palabas na magbibigay saya at inspirasyon sa mga manonood sa iba’t ibang parte ng mundo.

Nasa ABS-CBN Entertainment YouTube channel ang Kapamilya Online Live, kung saan available nang live at on-demand ang pinakahuling episodes ng mga primetime show na ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ni Coco Martin, ‘Can’t Buy Me Love’, ‘Senior High’, at ang inaabangang premiere ng ‘Linlang: The Teleserye Version’ nina Kim Chiu, Paulo Avelino, afternoon dramas na ‘Pira-Pirasong Paraiso’ at ‘Nag-Aapoy Na Damdamin’, variety shows na ‘It’s Showtime’, ‘ASAP Natin ‘To’ nina Regine Velasquez-Alcasid, Martin Nievera, Gary Valenciano, at marami pang iba.

Mas pinalawak din ng ABS-CBN Entertainment ang kanilang YouTube channel para sa 46 milyong subscribers nito dahil patuloy na napapanood ng live at on demand ang Philippine livestream ng Kapamilya Online Live sa Asia, Europe, Australia, at New Zealand.

Samantala, pwede na ring mag-catch-up ang mga Pinoy sa Canada sa pinakahuling episodes ng iba’t ibang palabas kung saan available ang pinakabagong episodes nito isang linggo pagkatapos itong ipalabas sa Pilipinas.

Mababalik-balikan din ang iba’t ibang classic Kapamilya teleseryes sa pamamagitan ng ABS-CBN Superview.

Para naman sa mga bagong ‘Made for YouTube’ shows ngayong taon, dapat abangan ang youth-oriented series na ‘Zoomers’, BL reality dating show na ‘Sparks Camp Season 2’, at ang ‘Can’t Buy Me Love Exclusives’ tampok sina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Kaabang-abang din ang mga pasabog ng Star Magic ngayong 2024 dahil mapapanood sa YouTube ang ‘Star Magical Prom’, ‘Star Magic Hot Summer’, ‘Star Magic All-Star Games’, at ‘Star Magical Christmas’. (JL)