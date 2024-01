May asim pa! Joey Antonio markado sa 5th Tarlac Chessfest

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si GM Rogelio “Joey” Antonio, Jr. sa 5th Open Tarlac 2399 & Below FIDE Rated Standard Chess Tournament na lalaruin sa Tarlac City sa darating na Biyernes.

May standard ELO rating na 2375, inaasahang mapapalaban si Abante columnist Antonio sa mag-amang woodpushers na sina IM hamed Nouri at Alekhine Nouri.

Kasali rin si Chess Olympiad veteran Barlo Nadera maging sina Genesis Gifford Labrador at Genghis Imperial sa event na may seven rounds Swiss System format.

Ipatutupad ang 60 minutes plus 30 seconds increment na mag-uumpisa sa unang tira.

Markado si Antonio sa nasabing event kahit hindi masyadong maganda ang kanyang performance sa huli niyang sinalihan na tournament.

Inorganisa ng Tarlac City Chess Club, Inc., magsisilbing chief arbiter sina NA Jacob Sta. Ana at NA Melizah Ruth Carreon.

Tatagal ang nasabing tournament ng tatlong araw kung saan sa Biyernes ilalarga ang round 1 at 2, sa Sabado ang round 3,4 at 5 habang sa Linggo ang sixth at seventh round. (Elech Dawa)