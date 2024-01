Magdyowa na? Miguel nag-‘I love you’ kay Ysabel sa national TV

Grabe ang tili ni Julie Anne San Jose, sa narinig na mensahe ni Miguel Tanfelix kay Ysabel Ortega. Kaloka naman kasi magpakilig si Miguel, eh.

Imagine, sa birthday presentation ni Ysabel sa show ng GMA-7 nga niya ginawa ang bonggang mensahe na `yon.

“Siguro unang-una babatiin kita ng happy birthday.

“Pangalawa gusto kong sabihin na I’m proud of you. Kasi you’ve come a long way. Kita naman ng ‘AOS’ barkada natin na grabe na ang dance prod ni Ysabel ngayon.

“Pangatlo gusto kong mag-thank you sa lahat ng binibigay mo sa akin, pinaparamdam mo sa akin, sa family ko,” sabi ni Miguel.

Pero, ang pang-apat na mensahe nga ang talagang nagpatili sa lahat.

“Pang-apat, I love you!” ang walang kaarte-arteng sabi ni Miguel kay Ysabel, sabay yakap at beso.

“Nagulat ako doon, ha!” reaksyon ni Ysabel.

Hindi makapaniwala si Julie Ann sa narinig niya kay Miguel.

“Ang tagal ko nang kilala si Miguel, pati si Ysabel. Pero first time kong narinig `yon. Grabe naman ang I love you! Naku, nasaan na ba si Ray (Rayver Cruz). Hahahaha!” sabi ni Julie Anne.

Siyempre, todo pasalamat din si Ysabel kay Miguel, at nagsabi nga na super proud din siya kay Miguel.

Bongga, di ba? May pa-I love you na!

At ano naman ang sagot ni Ysabel sa ‘I love you’ ni Miguel?

“Mama, I love you so much! Hahahaha!” natatawang mensahe ni Ysabel.

Bongga! (Dondon Sermino)