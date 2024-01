‘Maganda pa rin boobs ko’: Aubrey Miles game pa rin sa hubaran

Walang kupas ang alindog ni Aubrey Miles!

Kung titingnan mo siya ngayon, puwede mong sabihin na hindi talaga siya tumatanda, o lalo na tumataba, dahil ang bata ng mukha, ang seksi-seksi niya, ha!

Malaking tulong nga raw ang Luxe Slim sa kanya, na paborito niyang inumin araw-araw.

Pero siyempre, malaking bagay rin ang pag-i-exercise niya, kaya napapanatili niyang maganda ang hubog ng kanyang katawan.

“Happy kasi ako, eh. Thank you naman sa mga nagsasabing hindi raw ako tumatanda. Pero, tumanda rin naman ako sa ganito (sabay turo sa kanyang utak).

“Pero wala naman akong secret. ‘Pag tinatanong ako, sinasabi ko na naniniwala ako na malaking tulong ang workout, and I watch what I eat. Pero, I still eat anything.

“Pero sa umaga, naglalagay ako ng ice (yelo) sa mukha. That’s my thing, eh. Pero ang importante rin talaga, dapat happy ka sa ginagawa mo, happy ka sa partner mo.

“’Pag may mga point na feeling mo nabu-bore ka na, kailangan gumawa ka ng paraan,” sabi ni Aubrey.

Pero dahil seksi, maganda pa rin si Aubrey, handa pa rin ba siyang maghubad, magpaseksi, makipaglampungan, sa harap ng kamera?

“Open naman ako sa ganun. Tinanong ko nga si Troy (Montero, husband niya), na what if may mga sexy role na io-offer sa akin, ang sabi lang niya, depende sa akin, kung gusto ko.

“Depende sa story, depende sa role talaga. Pero sana maganda naman ang story, ‘di ba?” sagot ni Aubrey.

Pero, sinong batang aktor kaya ang bet niyang makasama? Keri ba niya ang mga Daniel Padilla, o Seth Fedelin?

“Naku, ang bata naman noon. Parang anak ko na lang si Seth. Ang anak ko kasi, 23 na.

“Nakakahiya naman sa nanay ni Daniel (Karla Estrada). Pero siguro ang gusto kong partner ay ‘yung medyo matangkad sa akin.”

So, kaya pa rin niyang maghubad?

“Kami kasi noon, medyo mild lang naman ang ginagawa namin. Ngayon kasi, may mga open sesame na.

“Kung sa boobs, walang problema. Pero ngayon kasi may mga puwet-puwet na, eh. Noon kasi, wala namang ganung malala talaga.

“Pero again, depende kung sino ang direktor. At maganda pa rin naman ang boobs ko! Hahahaha!” natatawang sabi ni Aubrey.

Well, bukod sa pagiging endorser ng Luxe Slim ay busy rin si Aubrey ngayon sa taping ng ‘Shining Inheritance’ kasama si Kyline Alcantara.

Bongga! (Dondon Sermino)