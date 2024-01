Luigi Trillo, Meralco naubos ang lakas

NARAMDAMAN na ng Meralco ang pagod sa huling laro ng PBA Commissioner’s Cup nitong Linggo, tumukod ang Bolts sa Phoenix 88-84 sa MOA Arena.

Umpisa pa lang ng season ay sumabak na sa iba’t ibang torneo ang hukbo ni coach Luigi Trillo, kulang-kulang pa sa ilang stretches dahil sa injuries tulad ng kina Allein Maliksi at Chris Banchero.

Sumabak pa sila sa East Asia Super League, hati ang oras sa PBA at sa Home and Away tournament.

Pero nasagad ng No. 5 Bolts ang win-twice handicap laban sa No. 4 Fuel Masters, itinakbo ang opener sa marathon triple overtime win 116-107 para makapuwersa ng knockout match.

“We’ve been joining a lot of leagues which we’re proud to represent, but I think it took it’s toll,” ani Trillo.

Para makabawi, ipapahinga ng coach ang kanyang veterans at mga young guns ang tatapos sa kanilang asignatura sa EASL.

Saludo rin si Trillo sa Phoenix sa pangunguna nina Johnathan Williams at Jason Perkins, at kay coach Jamike Jarin.

“Hats off to Phoenix, well-coached team,” papuri niya. “You look at them, you can see the future is bright for Phoenix.” (Vladi Eduarte)