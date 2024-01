Ligtas na ‘quarry plant’ sa Batangas tinukuran

Sang-ayon ang Southern Star Aggregates (SSAI) sa mga rekomendasyon ng Konseho ng Lungsod ng Batangas, na pahusayin ang kaligtasan ng mga operasyon ng quarry ng kompanya sa Lipa City, Batangas.

Ang resolusyon ay resulta ng magkatuwang na pagsisikap ng Sangguniang Panlungsod (SP), City Environment and Natural Resources Office (CENRO), Provincial Environment and Natural Resources Office (PGENRO), at iba pang stakeholders.

Tinutugunan nito ang mga alalahanin na may kaugnayan sa mga aktibidad ng pagsabog sa lugar ng quarry.

Habang patuloy na sumusunod sa mga pambansang batas at regulasyon, kinikilala ng SSAI na ang mga bagong hakbang, na inirerekomenda ng pamahalaang lungsod, ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang sa higit pang pagtiyak sa kapakanan ng kapwa komunidad at kapaligiran.

Sinimulan na ng SSAI na ipatupad ang mga pagbabago upang maiayon ang mga kasanayan nito sa pag-quarry sa mga bagong alituntunin.

Gumagamit ang kompanya ng mga kontroladong diskarte sa pagsabog na idinisenyo upang mabawasan ang anumang epekto sa kapaligiran.

Upang mapahusay ang transparency at pananagutan, ang kumpanya ay nakipag-ugnayan sa isang organisasyon upang subaybayan ang lahat ng aktibidad ng pagsabog, at tiyakin na sumusunod sa pamantayan ng kaligtasan.

Bukod pa rito, sa pamamagitan ng Social Development and Management Program (SDMP), ang SSAI ay patuloy na sumusuporta sa mga lokal na inisyatiba at nag-aambag sa kapakanan ng komunidad.

Kasama sa mga kamakailang pagsisikap nito ang pagtatatag ng isang daycare center, pagsasagawa ng isang komprehensibong programa sa pagpapakain, at pakikilahok sa mga pagsisikap sa pagtulong sa bagyo, na positibong nakakaapekto sa daan-daang pamilya.