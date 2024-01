Lauren Hoffman binasag dating 600m indoor mark

ITINALA ng national trackster na si Lauren Hoffmann ang bagong Philippine Indoor record sa 600 metro matapos na pumangalawa sa Hokie Invitational sa Rector Fieldhouse sa Blacksburg, Virginia nitong Sabado.

Isinumite ng Fil-Heritage na si Hoffman ang tiyempo na isang minuto at 30.33 segundo upang patatagin ang kanyang tsansa na makasama sa pambansang delegasyon na posibleng sumabak sa 2024 Paris Olympics.

Nabura ni Hoffman ang apat na taong dating record sa 600m na 1:36.93 oras na itinala ni Daniela Quintero noong Pebrero 1, 2020 sa paglahok nito sa On Your Marks meet sa Santa Barbara, United States.

Si Hoffmann ay kabilang sa mga isinasaalang-alang ng Philippine Athletics na masungkit ang Paris Games berth sa pamamagitan ng pagsabak sa mga Olympic qualifying meet.

Nagawa ni Hoffman, na sumabak sa 19th Asian Games sa Hangzhou, ang bagong record sa likod ng kakampi sa Duke University na si Lauren Tolbert, na nangibabaw sa 35-woman event sa oras nito na 1:30.29 minuto.

Ito ang unang tournament ng 24-anyos sa indoor season at umaasa siyang pagbutihin ang kanyang oras.

“Season opener!! Broke the Philippine National Record for the 600-m. Definitely could have executed my races better but I had so much fun competing again!,” post ni Hoffman sa kanyang social media page.

Tanging ang World No. 2 pole vaulter na si Ernest John “EJ” Obiena pa lamang ang nakakasiguro ng kanyang silya sa 2024 Paris Olympics sa athletica team matapos na maabot ang kailangan na 5.80 metro nakaraang taon.

Kasama ni Hoffman ang Southeast Asian Games gold medalist at long jumper na si Janry Ubas at ang mga hurdler na sina John Cabang at Robyn Brown bilang malalakas na tsansa ng PH athletics na makakuha ng Olympic slot. (Lito Oredo)