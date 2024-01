Kawhi Leonard mamaw sa fourth kontra Nets

SININDIHAN ni Kawhi Leonard ang 22-0 finishing run ng Los Angeles Clippers para ibaon ang Brooklyn Nets 125-114 Linggo ng gabi.

Ikinamada ni Leonard ang 14 sa kanyang 21 points sa final 5 minutes ng contest. Binura ng LA ang 18-point deficit sa final 12 minutes.

Kinubra ng Clippers ang una nilang lead 115-114, 2:50 sa orasan. Natapos ang run sa pandiin na 3-pointer ni Kawhi din mula sa sulok.

“They came out and punched us in the mouth and in that fourth quarter we played Clipper basketball, got some stops and the rest is history,” suma ni James Harden, tumapos ng team-highs 24 points at 10 assists.

Kampante sa 4th spot sa West ang Clippers (27-14) na humugot pa ng 23 points kay Russell Westbrook off the bench.

Hindi makuha nina Leonard at Paul George ang ritmo sa umpisa, nagkasya sa 11 of 32 combined shooting. Tumapos si George ng 12 points, 7 rebounds.

Naka-20 points sa first half si Mikal Bridges pero 6 na lang ang kinaya pagbalik mula sa break para sa Nets (17-25) na natengga sa 11th sa East. May 20 si reserve Cam Thomas, tig-16 sina Nic Claxton at Spencer Dinwiddie.

Samantala, nanlamig ang Miami pagdayo sa Orlando nitong Linggo (Lunes sa Pilipinas).

Nagsumite ng double digits ang limang starters ng Magic sa pangunguna ng 20 ni Paolo Banchero para kubabawan ang Hueat 105-87.

Balik na ang regular na starting lineup ng Orlando kina Wendell Carter Jr., Franz Wagner, Markelle Fultz, Jalen Suggs at Banchero.

“It felt good to have everyone back tonight, and it’s good to see how effective our defense is when we have that unit in,” bida ni Fultz na umayuda ng 12 points, 4 assists. (Vladi Eduarte)