Joshua miss daw si Emilienne

Nag-iwan ng komento ang aktor na si Joshua Garcia sa cute selfie ng Fil-French golfer na si Emilienne Vigier.

Sa Instagram post ni Emilienne, makikita ang kaniyang simple look selfie. May hirit naman sa nasabing selfie ang aktor.

“Pacute naman,” hirit ni Joshua sa kanyang rumored girlfriend.

Sumagot naman si Emilienne sa sinabi ni Joshua at biniro ito.

“luh… miss mo lang ako ihhh… Kumaway ka kaya muna diyan bago ako asarin.”

Samantala, ilang netizen naman ang bet na bet ang kagandahan ni Emilienne, at sinabi pang kamukha raw ito ng ilang Pinay celebrity.

“Ganda ni gorllll”

“You look like a mix of Solenn and Ellen. You are beautiful! Josh is so lucky”

“This look is everything. So beautiful.”

Bongga! (Carl Santiago)