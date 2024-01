JK, Kyle kinakiligan sa bagong collab

Inanunsyo ni JK Labajo na maglalabas siya ng bagong kanta kasama ang kaibigang si Kyle Echarri.

Inihayag ni JK sa X (dating Twitter) na ilalabas na ngayong buwan ang nasabing kanta.

“Releasing a song with my baby boy this month!!! update update tayo,” tweet ni JK.

Makikita pa sa post ni JK ang larawan nilang dalawa ng aktor.

“Kasing-kasing by juan karlos & kyle echarri, excited na kami na marinig niyo.”

Si JK at Kyle ay nagkasama sa programang ‘Senior High’.

Nakakaloka nga na marami ang nagsasabing sana ay magkaroon sila ng BL (boys’s love) series.

In fairness, kinikilig ang mga fans sa kanila at gusto nga na maging ‘love team’ sila.

Kahit nga parehong lalaju ay may ganung ilusyon ang fans kina JK, Kyle.

Pero sabi naman nila, walang problema sa kanila ang ganung proyekto, ha!

‘Yun na! (Carl Santiago)