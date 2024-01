James Payosing type tumalon sa Archers

IKINUKUNSIDERA nang sumunod sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) reigning champion na De La Salle University (DLSU) Green Archers si National Collegiate Athletics Association (NCAA) Season 99 Finals MVP James Payosing ng kasalukuyang kampeon na San Beda University (SBU) Red Lions upang sundan si playmaker Jacob Cortez simula sa 88th season.

Matunog ang balitang tatalon na rin mula sa Mendiola papuntang Taft-based squad ang 21-anyos na forward matapos pinal na nagdesisyon ang kasama nito sa championship team noong nagdaang Disyembre na si Cortez kontra sa top-seed na Mapua University Cardinals.

Inilahad ng sophomore wing player na naghihintay lamang ito ng ilang mga hakbang at desisyon mula sa humahawak rito kasunod ng ilang mga alok sa ibang unibersidad at eskuwelahan, na inaming mayroon nang nagpaparamdam noong isang taon para makuha ang serbisyo nito.

Galing ang 6-foot-2 forward mula sa Jose Maria College bago makapasok sa San Beda sa kalagitnaan ng pandemya nang pangunahan nito ang iskoring sa 8.48 puntos, 7.7 rebounds, 1.04 assists, 0.87 steals at 0.22 blocks.

Kumamada naman sa Finals si Payosing ng 9.7 puntos, kada laro at 12 rebounds sa finals series upang makuha ng San Beda ang kanilang pang-23 kampeonato na huling beses natikman noong 2018.

Lumabas naman sa ilang report sa social media na tutuloy ito sa La Salle, kung saan maraming manlalaro ang nanggaling sa parehong eskuwelahan kabilang sina sniper Renren Ritualo, Jayvee Casio at Evan Nelle.

Sakaling lumipat si Payosing ay magsisilbi ito ng isang taong residency kasama si Cortez, upang makasama si reigning MVP at Finals MVP Kevin Quiambao, habang maiiwan naman sa San Beda sina Yukien Andrada, Jomel Puno, at Nygel Gonzales, samantalang papasok na rin sina Bryan Sajonia at Menard Songcuya ng FEU, Richi (UST) at RC Calimag (UP), Joe Celzo, Ronrei Tolentino mula Centro Escolar University, Penny Estacio (La Salle) at John Bismarck Calimag ng UP. (Gerard Arce)