PUMALO na sa 25,105 na Palestino ang nasawi mula nang paigtingin ng Israel ang kanilang atake sa Gaza.

Ayon sa Hamas-controlled Ministry of Health, 178 katao ang nasawi habang 293 ang sugatan sa loob lang ng 24 oras na opensiba ng Israel laban sa Hamas.

Sa kabuuan, umabot na sa 62,681 ang sugatan sa nasabing labanan mula pa noong Oktubre 7.

Samantala,nakubkob na ng Israel Defense Forces ang tunnel sa Kahn Younis city na matatagpuan sa southern Gaza.

Sa nasabing lugar umano dinala ng mga Hamas militant ang 20 bihag nila.

May haba ito na 830 metro at lalim na 66 talampakan na puno ng mga patibong at bomba.