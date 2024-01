MARAMI sa atin ang hindi pa nakakasakay sa eroplano o kahit makakita man lang nito sa malapitan.

Kaya naman iba ang atake kapag ikaw mismo ang nakakita ng eroplano hindi sa airport lalong hindi sa langit, kundi sa kalsada! O diba?

Pambihira ito kaya naman kahit sinong makakita eh tiyak na maloloka talaga!

Iyan ang bida sa isang viral video sa TikTok kung saan makikita ang isang sasakyang eroplano ang disenyo na dumaan at nagmistulang maliit na eroplano sa kalye!

Aakalain mo ngang tunay na eroplano ito sa malayuan at kung baga sa tao ay napagod lang sa paglipad kaya napadpad sa kalye.

Pero kung susuriin, isa lang itong sasakyang pang-lupa na hinugis sa eroplano!

Kaya naman maraming netizen ang natawa sa eroplanong nagbibiyahe sa lupa!

“Napagod siguro lumipad kaya naglakad,” saad ni Kai.

“Busog na eroplano,” ani naman ni Bhu.

“That is what we call a baby airplane po, gina-guide pa lang sya, see meron kaagapay sa harap niya,” aliw na sabi ni Watashi Jayyy.

“Nagswap siguro sila ng kotse, yung kotse lumipad yung eroplano nag akad,” eksena naman ni ZhinQ.

Umabot na nga sa higit 8 million views ang nasabing baby airplane sa kalsada at pinusuan na rin ng nasa kalahating milyong user sa TikTok.

Ikaw, nakakita ka na ba ng bumibiyaheng eroplano sa kalsada? Comment na! (MJ Osinsao)