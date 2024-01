Elisse nai-stress sa usaping kasal kay McCoy

Mas open na nga sina Elisse Joson at McCoy de Leon, sa paglalantad ng kanilang pagmamahalan.

Kung noon nga ay tila tagong-tago pa, ngayon ay pinararamdam na nila sa lahat na okey na okey ang relasyon nila.

“We talked about it. Siguro last year, was a stage for us, na we wanted to be quiet about it, and heal in our own bubble. I guess, what you see is what you get pa rin.

“Pero now, we’re happy to show it to the people,” sabi ni Elisse.

Hindi naman nila itinatanggi na dumaan sila sa matinding pagsubok, at inayos nila ang lahat.

“A healed and better 2024,” sabi ni Elisse, bilang deskripsiyon sa sitwasyon nila.

At dahil okey na okey na nga sila, iniisip na nga ng marami na ang pagpapakasal naman ang kasunod nilang gagawin.

“’Pag mga ganung usapan, nakaka-stress sagutin,” nakangiting sabi ni Elisse.

“I think, darating din po tayo riyan. Kasi nga, like I said, last year, we wanted to be quiet about our family, our relationship, kasi we want to make it stronger.

“So hanggang ngayon, ganun pa rin po. Mahirap naman kasing madaliin ang pagpapakasal, kung `yung foundation is medyo rocky.

“So we want to keep going and to make it stronger.

“Basta ngayon, we’re healed na po.

“Siguro ngayon, iba naman ang ita-tackle namin na mga issue, o problems in the future. Pero ngayon, mas alam na naming i-handle `yon,” sabi ni Elisse.

So, possible kayang masundan na ang baby nila?

“Ay, no! Hindi pa po! Huwag na muna po. I think now we’re focusing on building the life of our dreams, kasama na roon ang magkaroon ng bahay,” chika pa ni Elisse.

Anyway, bongga nga ang Japan trip nilang pamilya, at makikita nga kung gaano na sila kasaya.

At siyempre, possible na ring matupad ang wish nila na magkaroon ng sarili nilang bahay, lalo na at pareho nga silang abala sa career.

Si McCoy sa ‘Batang Quiapo’ at si Elisse ay sa ‘Pira-Pirasong Paraiso’ na magtatapos na, pero may kasunod na agad siyang gagawin, na ang dinig ko ay pelikula naman.

At siyempre, tuloy ang wish niya na magkaroon sila ng sitcom nina Alexa Ilacad, Charlie Dizon, Loisa Andalio.

Siyanga pala, isa si Elisse sa mga endorser ng ‘Luxe’ ni Anna Magkawas. At sabi nga niya, malaking tulong sa kanyang alindog ang pag-inom ng Luxe Slim araw-araw.

Paborito niya ang Melon pati na ang Café Macchiato.

Bongga! (Dondon Sermino)