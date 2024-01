Inamin ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na tatakbo siyang senador sa 2025 elections kapag napilitan ito.

Ayon kay Duterte, kung kailangan ng mga Pilipino na magkaroon sila ng boses ay baka mapilitan siyang tumakbo sa pagka-senador.

Sa ngayon aniya ay isa lang siyang sibilyan kaya anuman ang kanyang sabihin ay hindi nabibigyan ng atensyon dahil wala siyang platform, maliban kung magsasalita siya sa bulwagan ng Senado.

“From time to time you have to say something and also to participate in the lawmaking process sa Congress,” paliwanag ni Duterte sa exclusive interview ni Banat By.

“Baka mapipilitan ko, tatakbo ako uli kung may compelling reason lang. Kung wala, ayoko na talaga kasi pagod na ako,” diin pa niya.

Sa isinagawang survey ng Publicus Asia Inc. noong Disyembre, nanguna si Duterte sa mga pinapaboran sa senatorial elec-tions.

Pumangalawa sa survey si ACT-CIS Party-list Rep. Erwin Tulfo at pangatlo si Dr. Willie Ong.

May ilan ang nagsasabing kailangang magkaroon ng puwesto si Duterte dahil sa napipintong pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court (ICC) sa umano’y crimes against humanity ng madugong drug war ng kanyang administrasyon.