Dahil sa motorcycle trip: Bea panay tili, nakalmot tiyan ni Dominic

Hobby ng fiancé ni Bea Alonzo na si Dominic Roque ang pagmo-motorcycle.

Sa katunayan, may grupo pa si Dominic, ang EuroMonkeys. Grupo iyon ng mga mahihilig mag-motorcycle at kadalasan ay nagpupunta sila sa iba’t ibang lugar na naka-motorcycle lang.

Kasama rin ni Dominic sa EuroMonkeys sina Richard Gutierrez, Dingdong Dantes.

Sey ni Dominic, “It’s much more of my hobby and supportive naman si Bea!

“‘Yung EuroMokeys, iyon ‘yung group ko na bumibiyahe kami around the Philippines and sa abroad din.”

Pero minsan ay isinakay nga niya si Bea. Nag-motorcycle sila. Nag-roadtrip. Pero hindi na raw naulit ‘yon.

Panay raw kasi ang tili ni Bea sa excitement, takot.

“Isinakay ko siya one time, dati. Kaso tumitili, tapos panay kalmot ang tiyan ko dahil nanggigigil siya sa takot. So hindi ko na siya pinilit uli.

“Nagro-roadtrip pa rin kami, pero kotse na. Sa motor, hindi na.

“Pero hindi rin naman ako binabawalan ni Bea kasi passion ko na iyon for a very long, long time. First year high school pa lang ako nagmo-motor na ako. Naka-ano na ‘yan sa DNA ko,” tsika ni Dominic.

Pero sa ngayon ay sobrang excited na rin si Dominic dahil malapit na nga ang kasal nila ni Bea sa ibang bansa. Isang lugar na napuntahan na nila last year at pareho silang nagandahan kaya nag-decide na sa lugar na ‘yon magpapakasal.

At ngayong January nga ay makakatanggap na ng save the date ang mga invited doon, na kahit nga may Kathryn Bernardo ay hindi naman invited si Daniel Padilla na hanggang ngayon ay hindi okey kay Dominic.

‘Yun na! (Jun Lalin)