Pinatawan ng Office of the President (OP) ng preventive suspension ang isang commissioner ng Commission on Higher Education (CHED) dahil sa umano’y grave misconduct, neglect sa performance of duty at abuse of authority o oppression.

Sinabi ni CHED Chairperson Popoy De Vera na inatasan ng OP ang commission na magsiyasat kay Commissioner Aldrin Darilag kaugnay sa mga ibi¬nabatong akusasyon laban sa kanya.

Si Darilag ay tinalaga ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte noong 2019. Dahil dito, nagkaroon ng kapangyarihan ang OP na suspendihin ang opisyal dahil sa umano’y dishonesty, oppression, grave misconduct o neglect sa performance of duty.

“This preventive suspension is imposed so that Commissioner Darilag cannot use his office and position to influence the in-vestigation and due process can be observed in the process,” saad ni De Vera.

Kamakailan lamang ay sinipa ng Office of the Ombudsman si dating CHED Commissioner Jo Mark Libre, isa ring Duterte ap-pointee, dahil sa umano’y nepotismo

“I call on the CHED officials and employees, including the higher education community, to exercise their duties and power consistent with the principle that public office is a public trust,” panawagan ni De Vera.

Ang 30 state universities and colleges (SUCs) kung saan nakaupo si Darilag bilang Chair-designate ng Board of Regents ay pansamantalang hahawakan ni De Vera at dalawa pang commissioners na sina Marita Canapi at Ronald Adama.