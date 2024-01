HINIMOK ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) – Episcopal Commission on the Biblical Apostolate (ECBA) ang mga Pilipino na pahalagahan ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bibliya.

Ayon kay Laoag Bishop Renato Mayugba, chairman ng komisyon, alinsunod ito sa paggunita ng ‘National Bible Month’ ngayong Enero gayundin ng National Bible Sunday sa Enero 28, 2024.

Naniniwala ang Obispo na malaking ambag sa paghuhubog ng lipunan ang pagbabasa ng Banal na Kasulatan kaya naangkop na muling paigtingin ng bawat isa ang pagbabasa ng Bibliya bilang gabay sa pagbabagong buhay ng bawat isa.

“On January 28, 2024 we celebrate in the Philippines the National Bible Sunday kaya itong buwan ng Enero mga kapatid, the beginning of a new year the Church and even civil society invites us to consider the beauty, the wonder of the Word of God.” ayon kay Bishop Mayugba.

Hinamon din ng Bible Apostolate Ministry ng simbahan ang mga mananampalataya na gawing makabuluhan ang buhay sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-unawa sa mga salita ng Diyos.

Ayon kay Bishop Mayugba, ang pakikinig, pagtanggap at pagsasabuhay sa mga aral mula sa salita ng Diyos ay pagpapakita ng kahandaan upang tunay na makamtan ang kaganapan ng buhay.(Juliet de Loza-Cudia)