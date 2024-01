Calvin Abueva, Jason Perkins isasantabi muna pagkakaibigan

Semis Game 1 sa Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm – Phoenix vs Magnolia

8:00pm – Ginebra vs SMB

MATAGAL-TAGAL ding nagsama sa Phoenix sina Jason Perkins at Calvin Abueva.

Katunayan, tandem ang dalawa nang huling sumampa sa PBA semis ang Fuel Masters – noong 2020 Philippine Cup bubble sa Pampanga.

Nasa final four muli ang dalawa pero magkaiba na ang kulay ng jersey.

Lumipat ng Magnolia si Abueva, nanatili sa Phoenix si Perkins.

Nasagad ang twice-to-beat edge ng Fuel Masters sa quarters pero nakapag-regroup para ipagpag ang Meralco 88-84 sa MOA Arena noong Linggo para pumalaot sa semis ng Commissioner’s Cup.

Magtutuos ang No. 1 Hotshots at No. 4 Fuel Masters sa best-of-five series umpisa sa Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Magkaibigan sina Perkins at Abueva pero galit-galit muna sa serye.

“When he was one of my teammates, he was one of my closest friends,” ani Perkins. “He’s a mentor of mine. He’s one of my favorite players even before.”

Hindi pa nakakasampa sa PBA finals ng alinmang torneo ang Fuel Masters. Isa si Perkins sa mga inaasahang locals ni coach Jamike Jarin, pero siguradong matatapat siya sa The Beast.

“I’m more than excited playing against Calvin,” dagdag ni 31-year-old Perkins. “I’m excited to play against him.” (Vladi Eduarte)