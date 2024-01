Nanawagan si Senador Ronald “Bato” Dela Rosa kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na kumpirmahin ang pagpapasok ng mga imbestigador ng International Criminal Court (ICC) para siyasatin ang madugong anti-drug campaign ng nagdaang administrasyon.

Ginawa ni Dela Rosa ang pana¬wagan matapos kumpirmahin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tapos na ang isina-gawang imbes¬tigasyon ng ICC sa Pilipinas at inaabangan na lamang ang paglalabas ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at sa iba pang sangkot.

Isa si Dela Rosa sa mga respondent ng kaso dahil siya ang chief implementor ng “Oplan Tokhang” ng Duterte administration noong pamunuan niya ang Philippine National Police (PNP).

“Sabihin lang, wala namang problema diyan. Wala lang patalikod na transksiyon. ‘Pag sinabihan mo ako noon na hindi sila puwedeng pumasok at biglang nagbago ang ihip ng hangin at ngayon ay pumayag na kayo, please tell us,” hamon ng senador sa pangulo.

“Pilipino naman kami, mga mamamayan din naman kami. Sabihan lang kami, hindi ‘yong patago o parang mangyayari niyan parang sinaksak kami sa likod niyan kapag ganon. Sabihan n’yo kami kung pumayag kayo, hindi ‘yong patago na magugulat na lang tayo. Please be man enough to tell us,” giit ni Dela Rosa.

Inamin ng senador na labis siyang nadismaya kung totoo ang sinabi ni Trillanes dahil nagpapatunay lamang ito na nagbago na ang posisyon ng administrasyon patungkol sa ICC probe.

Aniya, kung natapos na ang imbestigasyon ng ICC na hindi man lang nakakausap ang mga akusado, maituturing itong impartial probe.

Dapat daw ay hiningi rin ang kanyang panig at ni dating Pangulong Duterte upang maging patas ang ICC.

Sakaling magpalabas ang arrest warrant ang ICC, ipauubaya na niya sa administrasyong Marcos kung pahihintulutan ang mga arresting officer na makapagsagawa ng pag-aresto. (Dindo Matining)