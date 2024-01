Batang Manda arangkada sa Philracom 3YO Maiden

HINDI binigo ng connection ni Batang Manda ang mga liyamadista matapos sikwatin ang panalo sa 2024 Philracom “3-Year-Old Maiden Stakes Race” na inilarga sa Metro Turf, Malvar sa Tanauan City, Batangas Linggo ng hapon.

Kumaripas sa largahan si Batang Manda na sinakyan ni former Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema pero binuliglig agad siya ni Feet Bell.

Pagsapit ng kalagitnaan ng karera ay angat na si Feet Bell ng leeg kay Batang Manda, nagtagisan sila ng bilis sa unahan.

Papasok ng far turn ay kumuha na ng unahan si Batang Manda, nilamangan nito si Feet Bell ng dalawang kabayo.

Pagdating ng huling kurbada ay lumayo pa sa unahan si Batang Manda habang nasa segundo pwesto na si Boss Lady.

Tinawid ni Batang Manda ang meta ng may apat na kabayong agwat sa pumangalawang si Boss Lady, tersero si Added Haha.

Inirehistro ni Batang Manda ang tiyempong 1:25.8 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Benjamin Abalos, Jr. ang P720,000 premyo.

Nakopo ni Boss Lady ang P240,000 habang ang third place na si Added Haha ay nag-uwi ng P120,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)