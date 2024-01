Ang trapik!

Ilang tropapips natin na nanonood at hindi nanood ng concert ng Coldplay sa Philippine Arena nitong weekend ang kabilang sa mga nakipagbuno at nayamot sa trapik sa NLEX.

Tanong naman ng iba, hindi na ba sila nasanay?

Dapat gayahin ng mga nabubugnot sa trapik ang mga alaskador na pumapalakpak pa dahil number one ang Metro Manila sa mundo na may pinakamabagal na usad ng trapiko.

Base ‘yan sa 2023 TomTom Traffic Index na kinapapalooban ng 387 na lungsod sa 55 bansa. Ang average na arangkada ng sasakyan sa Metro Manila batay sa nasabing pag-aaral, nasa 25 minutes and 30 seconds daw para sa 10 kilometro.

Dito sa Metro Manila, parang bumiyahe ka na sa probinsya sa tagal mo sa biyahe dahil inaabot nga ng isa hanggang dalawang oras. Biro ng iba, kung may tao ka na gusto mong makasama nang matagal, idaan mo sa EDSA.

Pero sa totoo lang, maraming relasyon, tulad ng magkakaibigan ang nasisira dahil sa trapik. Kapag nag-aya ng toma o tsibog o simpleng chika lang ang taga-Quezon City o Caloocan sa tropapips niyang taga-Muntinlupa o Las Pinas, siguradong “reset” na ‘yan. Lalo na kung aabutin ng rush hour ang meet-up na pagkatapos ng trabaho.

Kung tutuusin, dapat nga eh nasanay na ang mga Pinoy sa trapik dahil panahon pa o termino pa ng administrasyong Arroyo ang problema sa trapik. Kaya nga naglabas ng kautusan noon na alisin ang mga bus terminal sa mga pangunahing daanan sa Metro Manila, gaya ng EDSA.

Iniutos na rin na ayusin ang pagkakaduktong-duktong ng mga railway system gaya ng LRT, MRT at PNR. Ngayon, mayroon pang EDSA busway; pero bakit trapik pa rin? Dahil sangkaterba at lalo pang dumami at lumaki ang mga sasakyan.

Pero hindi lang ang mga apat na gulong na sasakyan ang dumami, parang kabute rin na nagsulputan ang mga motorsiklo at sinamahan pa ng mga e-bikes na hindi lang dalawa ang gulong kundi maging ang mga tatlo at apat na gulong.

Bagaman nagkaroon ng mga dagdag na expressway sa Metro Manila, nagliitan naman ang kalsada dahil ginawang mga paradahan ng mga sasakyan–kotse, motorsiklo, e-bikes, tricycle at kung ano-ano pa.

Ang MMDA, manghuhuli lang ng illegal parking sa kalye kung may “time” lang. Ang mga alkalde at barangay chairman, deadma sa problema.

May mga tropapips tayong nagsasabi na ang dapat magpatupad ng “strike 3” policy ang MMDA sa mga sasakyan na ginagawa na talagang paradahan ang kalye.

May mga tropapips din tayong nagsasabi na dapat pag-aralan ng gobyerno kung dapat pa bang gamitin na venue ng concert ng mga sikat ang Philippine Arena.

Wala raw kasing ginagawang hakbang ang pamunuan ng arena at lokal na pamahalaan na nakasasakop sa arena para malutas ang problema sa trapiko kapag sikat na performer ang magko-concert gaya ng Coldplay.

May mga pumuna rin kay PBBM na gumamit ng chopper nang manood ng concert. Dapat daw nakisama sa kalbaryo ng trapik ang pangulo o kaya naman eh hindi na sana siya nanood ng concert para hindi sila nainggit sa paggamit ng chopper.

Hirit naman ng ilang netizens, may “k” si PBBM na mag-chopper dahil presidente siya at may “k” din na manood ng concert para malibang dahil hindi madali ang trabaho ng pangulo.

At kung nag-by land o dumaan sa NLEX ang convoy ng PBBM, baka lalo raw magalit ang mga tao dahil tiyak na katakot-takot na wang-wang at hawi ang gagawin ng PSG sa mga sasakyan.

Peligroso kasing maipit sa trapik ang pangulo at baka madale siya ng riding in tandem, o ma-sniper sa highway.

Tuloy, may ilang netizen ang na-senti at naalala si dating Pangulong Noynoy Aquino na ayaw ng wang-wang, tumitigil ang convoy kapag “pula” ang traffic light, ayaw na isipin ng mga tao na “privilege” siya, at mas gusto na OPM artists ang pinapanood. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”