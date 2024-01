Alexa, ‘sweet and spicy’ kay KD

Sina KD Estrada at Alexa Ilacad ang mga guest sa 48th Sinulog Festival Kabankalan City sa Negros Occidental!

Ang dami nating kababayan sa Kabankalan City ang nag-abang sa dalawa at hindi naman sila nadismaya dahil talaga namang nagpakilig ang KDLex sa kanilang performances.

Maski nga ang host ng show na si Osang Soliven ay kinilig sa sweetness nina KD at Alexa.

Sey niya sa kanyang post sa X (dating Twitter), “Grabe ‘yung sweet ng dalawa, Alexa Ilacad at KD Estrada.”

Pinost din niya ang dinner nila after ng show kung saan nag-enjoy daw ang KDLex sa Kansi at Chicken Inasal.

Shinare naman ni Alexa sa kanyang Instagram Story ang video ng kanilang Inasal date ni KD.

Samantala, pinusuan ng netizens at kapwa celebrities ang look ni Alexa sa kanyang guesting sa ‘ASAP Natin ‘To’ na tinawag niyang ‘sweet and spicy’ sa kanyang caption.

Hindi rin nagpahuli si KD at pinusuan din niya ang ‘sweet and spicy’ look ni Alexa.

Bonggels! (Byx Almacen)