NAGIGING daring na ang TV host-actress na si Alex Gonzaga sa kanyang 36th birthday dahil nagpasilip pa ito ng kanyang boobs.

“Older and bolder. It’s flattening,” caption niya sa ini-upload niyang mga photo sa Instagram isang araw matapos ang kanyang birthday.

Aniya pa: “Older and bolder.”

Ilang kapwa niya celebrity at netizen ang napa-react sa kanyang pasilip.

“Hubadera,” sey ni Isabelle Daza.

“Approved ba ni kuya Mikee ang pa-side boob mo ate?” saad naman ng isang netizen.

“Muntik ng maging older and bold st*r Catherine. Hahaha. Happy birthday to one of my happy pills!” sambit naman ng isa.

Anong say kaya rito ni Mommy Pinty? (Issa Santiago)