AbanTV – News | Pastor Quiboloy pinatatawag sa Senado

Pinahaharap ng Senate Committee on Women's, Children and Family Relations si Pastor Apollo Quiboloy sa isasagawang pagdinig bukas ng Senado sa umano’y pang-aabuso sa mga bata at babae sa religious groups na pinamumunuan ni Quiboloy. Ayon sa tanggapan ni Senadora Risa Hontiveros, Chairperson ng naturang komite, pinadalhan nila ng imbistasyon ang founder at lider ng Religious group na Kingdom of Jesus Christ The Name Above Every Name (KOJC). Pinadalhan aniya ang pastor ng imbitasyon para dumalo sa pagdinig ng umano’y sexual abuse, human trafficking, at iba pang uri ng pang abuso sa mga miyembro nito na mga kabaihan at mga bata. #Teletabloid #NewsPH #apolloquiboloy #risahontiveros #fyp #viral

