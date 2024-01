5 rounds lang daw! John Riel Casimero minaliit kakayahan ni Marlon Tapales

TUMITINDI ang tensiyon at bangayan sa social media sa pagitan ng kampo nina dating three-division world champion John Riel “Quadro Alas” Casimero at dating unified super bantamweight titlist Marlon “Nightmare” Tapales sa pangunguna ni MP Promotions head Sean Gibbons na maaaring mauwi sa bakbakan nila sa darating na Mayo.

Maaaring magkaroon ng kasunduan ang partido ng dating dalawang kampeon upang tapusin ang tumitinding mga pagtatalo sa iba’t ibang uri ng social media partikular na ang mga post sa kani-kanilang outlet na nag-ugat sa hindi magandang paghihiwalay sa parte nina Casimero at Gibbons noong mga panahong nasa MP Promotions pa ang boksingero.

Hawak si Casimero ng Treasure Boxing Promotions ni dating world boxing champion at CEO Masayuki Ito, habang inaalagaan naman si Tapales ng MP Promotions ni Gibbons at Sanman Promotions ni Jean Claude Manangquil.

Naunang sinabi ni Casimero sa isang social media platform na hanggang limang rounds lamang umano ang itatagal ni Tapales sa kanilang laban, dahil minsan na umanong naka-sparring ang 31-anyos na tubong Tubod, Lanao del Norte.

“Tapales is only five round, finish. Because I sparred with Tapales, and he always run and run. Because Tapales only power is his uppercut,” pahayag ni Casimero sa lumabas na video nito sa social media.

Nakarating ito kay Gibbons at hindi napigilang ayusin ang naturang laban sa darating na Mayo, ayon sa mga boxong vlogger, upang malaman ang tunay na resulta ng mga alegasyon at sinasabi ng 34-anyos mula Merida, Leyte.

Ito’y kasunod ng pagkatalo ni Tapales kay undefeated at undisputed junior-featherweight champion Naoya “The Monster” Inoue na nagtapos sa 10th round technical knockout nitong Disyembre 26 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Sa isa pang post naman sa fan page ni Casimero na Quadro Alas it’s my Boy, matapos ang laban ni Tapales kay Inoue, minaliit nito ang kakayanan ng kababayan nang pumusta umano ang kapatid nito sa kampo ng Japanese titlist na mananalo ng fifth round lamang.

“Easy money, easy work. Sayang natalo ‘yung five rounds namin pero by knockout, panalo pa rin,” pagmamalaki ni Casimero, na sinabihan si Tapales na kinulang ito sa kagustuhang manalo kahit na maganda ang ipinakitang depensa.

Naglabas naman ng ilang posts sa kanyang opisyal na Instagram account na Knuckleheadsean si Gibbons na may litrato ng kapatid at trainer ni John Riel na si Jayson na may pang-aasar at patama, kung saan ipinakita pa sa isang litrato ang mukha ni Gibbons na hawak ang isang aso na may mukha ni Jayson.

“Hello white dog!! Good boy!! Daddy has a treat for you!!,” post ni Gibbons sa kanyang Instagram account. (Gerard Arce)