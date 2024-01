2 pasaway na airport police sinuspinde

INIUTOS ni Manila International Airport Authority (MIAA) General manager Eric Ines ang agarang suspensyon ng dalawang miyembro ng Airport Police Department (APD) dahil sa ilegal na pagdaan sa EDSA bus carousel lane noong Linggo.

“We cannot tolerate this kind of abuse, It is embarrassing and this must stop,” ani Ines.

Inatasan ni Ines si B/Gen. Manny Gonzales, Assistant General Manager for Security and Emergency Services ng MIAA, na sibakin sa kanilang mga puwesto sina APD2 Raymund Anura at APD1 Michael Lilis at personal na pangunahan ang imbestigasyon sa insidente.

Nakarating sa kaalaman ni Ines na nagalit pa ang dalawa nang sitahin ng mga enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang sasakyan ng APU na dumaan sa northbound ng EDSA bus lane.

Tumanggi rin ang mga itong ibigay ang kanilang lisensya na humantong sa pagtatalo at pang-aagaw ng cellphone sa enforcer.

Nagpakilala pa umano ang dalawang airport police bilang empleyado ng Department of Transportation (DOTr).

Gayunman, nanindigan ang DOTr na ang tanging mga bus na nag-o-operate sa EDSA busway route; PNP vehicles at mga marked emergency vehicle tulad ng ambulansya at fire truck ang puwedeng dumaan sa busway.

Anila pa, tanging Presidente, Bise Presidente, Senate President, House Speaker at Supreme Court Chief Justice ang awtorisadong dumaan sa busway para umasiste sa pagganap ng kanilang tungkulin.(Otto Osorio)