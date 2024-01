Victor Wembanyama sinalba Spurs

Bumalik si Victor Wembanyam mula isang larong pahinga, tumipa ng 24 points at 8 rebounds, at naligtasan ng San Antonio Spurs ang Washington Wizards Sabado ng gabi sa 78th NBA 2023-24 regular season game.

Nagdagdag si Jeremy Sochan ng 23 points, 21 kay Devin Vassell at 11 points, 8 rebounds, 12 assists si Tre Jones at kinumpleto ng Spurs (8-34) ang rally mula 12-point dwon sa final 5 minutes para agawin ang panalo.

Naupo lang si Wemby kontra Charlotte noong Biyernes. Inabot ng ankle sprain ang No. 1 pick overall noong Dec. 23, binantayan na ng San Antonio ang kanyang minuto.

Sa injury report kontra Hornets, nakalista ang ‘rest’ sa tabi ng pangalan ni Wembanyama. Sinabi ni coach Gregg Popovich na “doctor’s orders” ang dahilan.

Restricted ang minuto ni Wembanyama sa 20-24, hindi pinalalaro ng back-to-back. Naka-28 minutes siya kontra Wizards (7-34).

Tinapos ng Spurs ang laro sa 22-6 run kasama ang tres ni Wembanyama na nagtabla sa 121.

“He’s a great talent, obviously,” ani center Marvin Bagley III na namuno sa Washington sa 21 points, 12 rebounds. “The things he can do with the basketball, him being 7-4 or whatever he is, they just throw it up to him and he just creates.”

Umayuda ng 14 points off the bench si Bilal Coulibaly sa Wizards. Teammates dati sina Wembanyama at Coulibaly sa France noong nakaraang season. (Vladi Eduarte)