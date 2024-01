Vice pinagmalupitan dahil hindi maganda

Si Vice Ganda ang sorpresa sa ginanap na Unkabogable Luxe Giving, o thanksgiving party ng negosyanteng si Anna Magkawas, sa City Of Dreams.

Yes, ang bongga nga ni Anna, na nakuha niya ang isa sa pinakasikat na artista, host, endorser sa Pilipinas, ha!

“Yes, si Vice nga ang surpresa namin. Tumutok talaga ang lahat sa paglabas niya. Siya talaga ang pasabog namin,” sabi ni Anna.

Mahirap ba ang pinagdaanang proseso ni Anna para makuha si Vice?

“Siyempre mahirap din talaga, kasi ang laki niyang artista. Vice Ganda is Vice Ganda. Pero, nakakatuwa, kasi mabait siya!” sabi ni Anna.

Mahal ba si Vice Ganda?

“Ayyyyyy! Hahahaha! Mahal ko naman siya. Hahahaha!” sagot ni Anna.

Pero, `yun nga, mahal si Vice Ganda, pero bakit siya nag-take ng risk?

“Siguro it’s really an investment din. Hello. My God. Ako talaga nag-i-invest sa mga endorsers ko. Marami nga ang nagsasabi na tataas na raw ang presyo ng product kasi puro artista ang nag-i-endorse, o ang mahal ng talent fee nila.

“Pero kung babalikan niyo, ang presyo namin noon, hanggang ngayon, pareho lang. may endorser or walang endorser, pareho lang. Never kaming nagtaas.

“It’s just that, gusto kong bigyan ng value ang product namin. At hindi ko tinitipid sa marketing, pati na ang aming mga distributor,” sabi ni Anna.

Well, si Vice nga ang endorser ng Beauty Talks by Luxe Skin, at ang dami nga niyang chika tungkol sa bago niyang endorsement.

Siyanga pala, ang daming naaliw, natuto sa speech ni Vice. Na sabi nga niya “Beauty is power, money is power.”

Naikuwento nga niya na noong hindi pa siya artista, nag-apply siya ng trabaho, at may nakasabay raw siyag isang magandang babae.

“Ang ganda niya, noong umupo siya, hinanapan siya ng bio-data. Samantalang noong ako na, ang hinanap sa akin ay NBI clearance. Di ba, iba ang trato sa maganda at hindi masyadong maganda.

“Nakakalungkot. Kaya lahat tayo, pinipilit nating maging maganda, dahil ayaw nating makaranas ng kalupitan sa lipunan.

“Kaya it’s either maganda ka, or marami kang pera.

“’Pag maganda ka, powerful ka. ‘Pag marami kang pera, powerful ka.

“Kaya nagsusumikap tayong lahat na magkaroon tayo ng pera, at gumanda tayo. Ayaw nating maging chaka. Ayaw nating maghirap.

“At ngayon masaya ako dahil nagsasama-sama ang magaganda at mga may pera. Na magagamit ko para maging maganda at magkapera rin ako.

“Dahil ako ay isang social climber! Hahahaha!” sabi ni Vice.

Well, hindi nga maitatanggi na dahil mayaman, sikat si Vice, powerful talaga siya, ha! (Dondon Sermino)