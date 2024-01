Uncle Vhines pinalamon ng alikabok mga kalaban

PASIKLAB si Uncle Vhines sa kanyang mga tagahanga nang sorpresang sikwatin ang panalo sa Philracom Rating Based Handicapping System noong Sabado ng gabi sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Ginabayan siya ni dating Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Jonathan Basco Hernandez s upang ligwakin ang ibang tigasing kalahok.

Sumagitsit agad sa largahan si Under Pressure upang hawakan ang bandera, lumamang pa ng tatlong kabayo kina Marilag at Uncle Vhines na nasa tabing balya.

Uminit ang bakbakan nang kapitan nina Uncle Vhines at Marilag si Under Pressure sa unahan papasok ng home turn hanggang rektahan.

Doon hinablot ni Uncle Vhines ang unahan habang nasa pangalawa na si Under Pressure pero sumagitsit din sa bandang labas si Club Havana.

Nanatili ang tikas ni Uncle Vhines at nanalong may apat na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Under Pressure.

Pinoste niya ang tiyempong 1:25.8 minuto sa 1,400-meter race upang hamigin ng winning horse owner na si LA Decena ang P11k added prize.

Tumersero si Club Havana habang pang-apat si Batang Cabrera. (Elech Dawa)