Shopwise bike fest sa Vermosa

BINUKSAN ng Shopwise ang kasaysayan sa pagbabagong bihis sa hypermarket brand ng Robinsons Retail Holdings, Inc., sa urban cycling sa paglulunsad ng Shopwise Bike Fest sa May 19 sa Vermosa, Cavite.

Misyong itaguyod ang malusog, aktibong pamumuhay at mabuting pagsasamahan ng mga kalahok sa komunidad, ang fun bike ride ay para sa lahat ng age group na may kategoryang dinesenyuhan para sa mga kabataan at nakatatanda.

“Our mission is to provide our customers with accessible opportunities to embrace a quality lifestyle. Cycling has consistently captivated the interest of people worldwide, offering a sustainable and cost-effective means to maintain good health,” pahayag Linggo ni Shopwise general manager Kerwin Legarde.

Magsisimula ang registration sa weekend. Para sa mga detalye pa, bisitahin ang event’s official website https://shopwise.Bike Fest.com.ph, o mag-follow sa Shopwise sa social media platforms www.facebook.com/ShopwiseSupercenters ot www.instagram.com/shopwise.ph.

“Through Shopwise’s bike fest, our aim is to create a safe and exhilarating environment for participants to revel in the joy of urban cycling. We envision cycling becoming a source of happiness and health for families, fostering enjoyable moments for all ages and skill levels,” hirit pa ni Legarde.

Ang tatlong adult category ay ang 45KM long ride, 30KM short ride at 60KM individual and corporate Open. Mayroon din sa mga batang 6-15 taon na 30-minute solo ride o 30-minute family ride na may isang adult, at tots 2-5 years old Tricycle ride na may 100m at 500m course.

Para matiyak ang kaligtasan ng mga kalahok, plano ng organizer The IRONMAN Group at Sunrise Events, Inc. ang pagpapasara sa mga kalsada sa kasagdagan ng karera, may race support din para sa stress-free experiences ng mga newbie at seasoned rider.

(Abante Sports)