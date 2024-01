Rowelyn Acedo reyna ng UAE chess

NANALASA SI Rowelyn-Joy Acedo upang sikwatin ang korona sa 5th Fujairah Endurance Blitz/2000 & Below 2024 nitong Sabado (Jan. 20) sa Novotel Fujairah sa Fujairah City, United Arab Emirates.

Umiskor ang 27-year-old Pinay woodpusher na isang arena grandmaster at national woman master, ng walong puntos upang magreyna sa event na ipinatupad ang nine rounds Swiss system at time control na five minute plus three seconds increment.

Kinaldag ni Acedo sina Sultan Al Taher Zayed, Woman Candidate Master Essa Alserkal Rouda ng host country, mga Pinoy na sina Noli Delloro at Rocky Pabalan sa rounds 6,7,8, at 9 ayon sa pagkakahilera.

Kumadena muna ng panalo si Acedo sa unang apat na rounds bago nabigo sa round five kay Shakhnoza Sabirova ng Uzbekistan.

Kinolekta ni Acevedo ang premyong AED3,500 cash na katumbas ng P53K.

Kinopo ni Raji Abuazizah ng Palestine ang second place habang isa pang pambato ng ‘Pinas, si Arnel Abucejo ang tumersero.

Ang ibang Pinoy chesser na nakapasok sa Top 10 ay sina Delloro (5th), Pabalan (6th) at Francis Erwin Dimacurut (10th) na may tig pipitong mga puntos.

Sumalo lang sa 13th place si International Master Oliver Dimakiling sa 2000 Above sa kinolektang limang puntos.

(Elech Dawa)