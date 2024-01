Rahlir Jefferson, Tropa seryoso sa EASL

PAPAYPAYAN ng TNT ang tsansa sa semifinals laban sa Anyang Jung Kwan Jang sa 2nd East Asia Super League Home and Away 2023-24 season sa PhilSports Arena sa Miyerkoles ng alas-7 ng gabi.

Matapos patalsikin ng Magnolia sa PBA Commissioner’s Cup quarters, focus sina Rahlir Hollis-Jefferson, Calvin Oftana, RR Pogoy sa dadayong Korean Basketball League champion.

“We’re approaching this game with utmost focus and intensity,” ani coach Jojo Lastimosa, ipinasa ang renda sa ayudante niyang si Josh Reyes. “We know the stakes, and we’re leaving no stone unturned in our preparation.”

Kabuhol ng Tropang Giga ang Taipei Fubon Braves sa 1-4, nasa 3rd-4th sa Pool A. Nas aunahan nila ang Anyang Red Boosters (2-2), nakasiguro na sa semis ang nangunguna sa grupong Chiba Jets (6-0) ng Japan B.League

Bakasyon na rin ang Tropa kapag natalo. Sakaling maiganti ang 105-97 loss noong Dec. 6, aasa pa rin ang TNT na matalo ang Anyang sa huling laro kontra Braves para magbuhol sa second place at pupunta sa tiebreaker.

Sasama sa Manila si Rhenz Abando pero hindi maglalaro sa Anyang. Injured sa likod ang Gilas Pilipinas high flyer, napasama ang bagsak sa isang laro sa KBL. (Vladi Eduarte)