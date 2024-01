Paul Sanga, Supremos kinalos CSB

UMIRAL ang karanasan ng Caloocan para manaig sa mga mas bata kahit talentadong Strong Group Athletics-College of Saint Benilde, 71-57 sa 3rd Pilipinas Super League 2023-24 President’s Cup elims nitong Sabado ng gabi sa Caloocan Sports Complex.

Ginanahan sa patuloy na suporta ng kanilang home crowd, nakabalik ang Supremos mula sa pagkakalugmok sa first half kung saan naghabol sa 11 puntos na kalamangan ng Blazers.

Umahon doon sa tulong ng mga beteranong sina Paul Sanga (18) at Gabby Espinas (12), na tumipon ng pinagsamang 30 puntos, at giyahan ang kampo sa kanilang pang-pitong panalo sa walong laro para manatili sa ikatlong puwesto sa 19-team men’s hoopfest.

Lugmok sa ika-11 ang Blazers sa 2-2 rekord.

Binakbakan ng MisOr ang CV Siniloan, 101-84, para sa ikaapat na sunod na panalo at makisalo sa triple-tie sa ninth sport.

Nagpakitang Gilas para sa MisOr si Rudy Lingganay, isa sa mga bagong karagdagan sa Mustangs, na lumagare sa second at third periods. Unang pagkakataon sa Mustangs na umangat sa .500 win-loss mark (5-4).

Pinaglaruan ni dating PBA D-League Most Valuable Player Lingganay ang triple-double sa kinayod na 22 puntos, 13 assists at 7 rebounds at isalya sa pagtabla ang Dragons sa ika-13 puwesto (3-7).

Pinangunahan naman nina Dahrell Caranguian at Felix Apreku ang atake ng Kyusi na dinispatsa ang Bicol, 114-79, para sumalo sa pangwalo (5-4).

Bumida si Caranguian sa 22 puntos habang nagtala naman ng bagong record si Apreku sa rebounds na may 24 ay balyahin ang Oragons sa ika-16 na puwesto (1-7) .

(Lito Oredo)