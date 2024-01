Pasaway na chef, timbog pa sa marijuana

Dinakma ang isang head cook matapos magwala at makunan ng pinatuyong dahon ng marijuana kahapon ng umaga sa Mercedes St., corner A. Roxas St., Brgy. 755, Malate, Maynila.

Ayon sa Manila Police District -Police Station 9, nakilala ang suspek na si April Manapul,31-anyos at residente ng Sta Teresita, Angeles City, Pampanga.

Nakatanggap umano ng tawag ang MPD-PS9 , alas 10 ng umaga kaugnay sa nagwawalang lalaki sa lugar.

Nang puntahan ay kaagad na inaresto ang suspek at nang kapkapan ay nakuha sa kanyang bulsa ang isang sachet ng fruiting marijuana na may street value na P1, 600.

Sinampahan ng kasong alarm and scandal at paglabag sa R.A.9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspek sa Manila Prosecutors Office. (Juliet de Loza-Cudia)