Natakot sa job interview

Anong ibig sabihin ng panaginip na sumabak daw ako sa isang interview sa trabaho na pinag-applayan ko pero hindi raw ako nakasagot nang maayos dahil natakot daw ako?

Sign ba ito na mangyayari talaga ‘yung ganitong eksena sa totoong buhay? Nagbabalak kasi ako na maghanap na ng bagong trabaho.

Rhean

Kapag nakita mo ang job interview sa iyong panaginip, nagpapaalala ito ng mga potential na iyong taglay, ang mga talent at skills na meron ka na pwede mong magamit, at ang mga opurtunidad na maaaring magbukas dahil sa iyong karakter.

Kung naging successful ang interview sa iyong panaginip, sinasabi nito na sinusubok ka sa waking life mo. Posibleng merong mga taong gustong makita ang iyong galing kahit sa mahihirap na sitwasyon. Gaya ng ilang ginagawa sa job interview, gusto nilang makita kung sino ka kapag nape-pressure.

Sakali naman na ibang tao ang makita mo na ini-interview, nangangahulugan ito na merong sucessful outcome na mangyayari sa iyo. Maaaring meron kang pinaghirapang makuha noon na ngayon ay maibibigay na sa iyo sa wakas.

Nangangahulugan naman ang unsuccessful na job interview sa pagiging out of control mo na i-handle ang isang sitwasyon. Kailangan mong pag-aralan ang diskarte mo para hindi ka mawawala sa plano at gusto mo na mangyari o maging outcome ng iyong aksyon.

Bukod dito, isa ring wake up call at warning ang panaginip na ito na hindi ka dapat na basta na lang mag-relax kapag nailatag mo na ang mga hakbang mo para maabot ang iyong goal. Kailangan bantayan mo ang bawat steps at nangyayari para matupad ang mga plano mo.

Sinasabi rin nito na bigo kang matukoy ang mga problemang posibleng umusbong kapag ginawa mo ang isang bagay. Gaya ng nasabi kanina, dapat meron kang diskarte at tinitingnan mo ang lahat ng mga posibilidad.

Isa pang maaaring kahulugan nito, magkakaroon ka na ng hinahanap mong choice sa buhay, kung nakakaramdam ka ng pagka-trap posibleng ngayon na ang panahon para humanap ka ng iba pang path na magdadala sa iyo ng happiness.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com