Nalubak na rider, pisak sa trak

Pisak ang katawan ng isang motorcycle rider matapos masagasaan ng isang tractor head na may trailer, kamakalawa ng umaga sa may southbound lane ng Mel Lopez Boulevard sa Jacinto Street, Tondo, Maynila.

Namatay noon din ang biktimang si

Danilo Malinao, nasa hustong edad, at driver ng Rusi motorcycle na may plate no. 791 QZR at taga Santa Rosa I, Marilao, Bulacan.

Sa imbestigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit-Vehicle Traffic Investigation Section MDTEU-VTIS) ,naganap ang insidente alas-9 ng umaga sa nabanggit na lugar.

Nabatid na binabagtas ng biktima ang southbound lane ng Mel Lopez Boulevard at pagsapit sa may panulukan ng Jacinto St. ay nalubak ito dahilan para matumba ito sa sinasakyang motorsiklo.

Gayunman, kasunod ng biktima ang

tractor head na may trailer at may plate number: RDX 102 / BUA 2248 na minamaneho naman ni Dave Buenaventura, at taga -Mulawi, Orani Bataan kaya’t nasagasaan ang biktima na nakatumba sa kalsada na naging sanhi ng agaran nitong kamatayan.

Sasampahan ng kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage of property ang suspek sa Manila Prosecutors Office. (Juliet de Loza-Cudia)