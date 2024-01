Mga turista sa Palawan lumobo 

Biglang umangat ang turismo sa Palawan na kung saan nasa 1,527,159 turista at dayuhan ang dumagsa noong nakaraang taon, 2023 na halos 90% ang itinaas na tourist arrivals makaraan ang pandemic.

Sa report ng Provincial Tourism Promotions and Development Office (PTPDO) nasa 873,592 Pinoy, OFW at 653,567 foreign travelers ang bumisita sa ganda ng Palawan na kung saan umabot sa 1,527,159 ang turista na bumisita noong 2023 kumpara sa 814,621 visitors noong 2022.

Pangunahing dinayo sa Palawan ay ang El Nido, Coron, San Vicente dahil sa kanilang Brooke’s Point, pang-apat ang bayan ng Linapacan at Buñi.

Sinabi naman ni Maribel Buñi, head ng PTPDO, gumanda rin ang takbo ng kanilang ekonomiya ng umabot sa P57.2 billion noong 2023 habang nasa P30.5 billion namang noong 2022.

Ang United States, France, Germany, the United Kingdom, at Spain ang kadalasang mga top five foreign markets na dumayo sa Palawan.

Isa pa sa dinayo ng mga banyaga ay ang Underground River sa Puerto Princesa na kabilang sa 7th wonders of the world. (Vick Aquino)