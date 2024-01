Tahasang sinabi ni Senador Imee Marcos na praning na ang ilang supporter ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. dahil sa kinakasang “BBM Loyalty Rally” sa Enero 28.

Ang nasabing rally, ayon sa nakuhang impormasyon ni Sen. Marcos, ay bunsod ng destabilization plot umano sa administrasyong Marcos.

Ayon sa senador, itinanggi na ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na may destabilisasyon sa gobyerno pero hindi pa rin makampante ang mga supporter ng pa.

“Hindi ko maintindihan kung labis na kasipsipan or biglang praning at nai-insecure sa mga pangyayari na wala namang nangyayari,” diin ni Marcos sa interview ng DWIZ.

Binanggit ng senadora na sa tagal niya sa politika, ngayon lang siya nakakita ng mga taong kabado sa umano’y destabilisasyon sa gobyerno.

“Hindi ko pa nae-experience ‘yong ganito,” ani Sen. Marcos.

Sa BBM Rally sa Enero 28, inoobliga umano ang mga empleyado ng gobyerno na dumalo. May bayad, pagkain at transportasyon ang pagdalo umano sa rally para ipakita ang suporta sa pangulo.