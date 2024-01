Tahasang sinabi ni Senador Imee Marcos na lokohan na ang bola ng lotto ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Sinabi ito ni Sen. Marcos dahil sa dami ng tumatama sa lotto, kabilang na ang 433 nanalo sa P236 milyong jackpot ng Grand Lotto noong Ok-tubre 2022.

Ang winning combination na 09-45-36-27-18-54 ay divisible ng 9, bagay na imposibleng mangyari umano, sabi ng senadora.

“Talaga namang mathematically improbable, lahat (divisible by) 9. Hindi naman puwedeng mangyari iyon kahit anong mathematic sa algorithm at statistics. Talagang impossible, mathematically impossible,” diin ni Sen. Marcos sa isang radio interview.

“Sobrang lokohan na ito,” dugtong pa niya.

Marami aniyang mahihirap ang pinipiling tumaya sa lotto imbes na ipambili ng pagkain dahil sa paniniwalang ito ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan.

“Ang kahuli-hulihang pangarap na makaahon at magkapera eh kukunin pa rin sa panloloko. Bakit naman tayo papayag nang ganyan?” patutsada ni Sen. Marcos.

Aniya, nagpapasalamat siya at pinangunahan ni Senador Raffy Tulfo ang imbestigasyon laban sa PCSO matapos na maghain siya ng resolus-yon noon pang Enero 2023.

Wala pang reaksyon ang PCSO sa paratang ni Sen. Marcos. Noong Huwebes, humarap sa imbestigasyon ng subcommittee ng Senate committee on ways and means si PCSO General Manager Mel Robles at binanggit nitong mayroong isa sa 14 na milyong tsansa na may mananalo sa 6/49 Super Lotto draw.