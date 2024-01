Lovi enjoy kasama mister sa ibang bansa

Ang bongga ng bakasyon ni Lovi Poe sa ibang bansa.

Minsan nasa Amerika siya at naglo-London din kung saan based ang pamilya ng mister niyang si Monty Blencowe.

Siyempre, enjoy si Lovi kasama ang mister. At kahit aminado naman sila na handa na silang magka-baby, pinaplano naman nila ‘yon.

Hindi pa nga agad-agad.

Dahil si Lovi nga ay nakatakda pang bumalik ng Pilipinas para sa ilang mga proyektong gagawin.

Tsika ng manager niyang si Leo Dominguez, second week of February na ang balik ni Lovi sa bansa para paghandaan ang dalawang pelikulang gagawin sa Regal Entertainment, Inc.

Commitment nga niya iyon sa mag-inang Mother Lily at Roselle Monteverde kaya uuwi talaga siya ng Pilipinas.

Uunahin ni Lovi ang drama movie at saka niya gagawin ‘yung action na talaga namang ang tindi, ha!

Sabi nga, puwedeng maging Action Queen si Lovi dahil sa pelikulang ‘yon!

Sa tuwing sinasabi namin ‘yon kay Lovi ay nababanggit niya na, “I’m so kilig!”

Lalo pang kinikilig si Lovi kapag nababanggit ang tatay niyang si Fernando Poe, Jr. na noong nabubuhay pa ay tinaguriang Action King of Philippine Movies.

Siyempre bilang anak, pangarap talaga ni Lovi na sundan ang mga yapak ng kanyang yumaong ama.

Kung ang tatay nga niya ay FPJ ang tawag, bagay raw na tawaging LPJ si Lovi.

Bongga!