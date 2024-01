SINO raw itong babaeng mambabatas ang imbiyerna sa kanyang media team dahil kahit sangka¬tutak sila ay wala naman siyang napapala sa mga ito?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, kahit nga raw sermunan ng mambabatas ang kanyang mga staff eh walang epekto sa kanila dahil hindi pa rin nagagampanan nang maayos ang kanilang trabaho.

Nitong mga nagdaang araw, madalas na nai-interview ang mambabatas subalit kapag tinanong ng mga reporter kung mayroon silang transcript o ‘di kaya’y audio recording, walang maibigay ang kanyang media relation officer.

Iyon pala, hindi nila na-monitor na may interview ang kanilang amo dahil hindi rin daw sinasabi sa kanila. Pero sabi ng media, palusot na lang ito ng media team dahil alam naman daw nila na nagpa-set sila ng interview sa kanilang boss.

Kapag alam naman nila na na-interview ang kanilang boss sa radyo o TV man, hindi naman nila nire-record o ‘di kaya’y gumawa ng transcript na dapat ay ginagawa nila dahil bahagi iyon ng kanilang trabaho.

Sa ibang mambabatas daw, isa o dalawa lamang ang miyembro ng media team pero sa lady solon, umaabot ito sa anim. Bihira pa raw sa patak ng ulan tuwing summer kung gumawa ng press release ang team ng mambabatas.

Clue: Ang mambabatas na buwisit sa kanyang media team ay madaldal at may letrang “s” sa kanyang apelyido sa in “sumpungin”.