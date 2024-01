Komedyante nag-sorry: Anne nakiusap na tigilan pagbatikos, pagbira kay Vice

Grabe ang batikos ng mga faney ni Anne Curtis kay Vice Ganda!

At dahil lang `yon sa chikahan nila sa show, na walang kamalay-malay si Anne, na parang na-promote na niya ang kalabang produkto, na ini-endorse naman ni Vice.

Huli na nga nang ma-realize ni Anne na ang inutos sa kanya ni Vice na ‘Nice Ganda’ ay identified sa kalaban.

“Ay, bad `yon sa akin!

“Sorry po! Pasensiya na po kayo! Hindi ko sinasadya `yon.

“Ikaw pag nawalan ako ng kontrata!” sabi ni Anne kay Vice.

“Pasensiya na po kayo. Lapse of judgment. Sorry!” paulit-ulit na sabi ni Anne.

Pinilit ding lusutan ni Vice ang nangyari, na pilit iniuugnay sa segment nila sa show, o sa sitwasyon. Pero siyempre, na-realize na ni Anne ang pagkakamali niya.

Kaya naman ang daming fans ni Anne ang nag-react, at nairita kay Vice.

Na sabi nga nila, it’s not funny nga raw, na kailangan din may mag-call out kay Vice pag nakikita siyang nagkakamali.

Sabi pa ng iba, “Vice you just made her say the tagline of the brand na direct competitor ng ini-endorse niya. Sobrang mali.”

Anyway, to the rescue agad siyempre si Anne. Na noong gabi pa lang na `yon ay nag-post na agad siya sa Instagram na kumakain siya ng manok ng ini-endorse niya.

At ngayon nga, nakiusap na si Anne sa mga fan na huwag nang birahin ang kaibigan niyang si Vice.

“Morning everyone. Guys, kalma. No need for such negative energy.

“Vice and I are fine. It was a lapse of judgment on both sides.

“At least we can move forward and be keyrfuul (careful). Ganyan ang biruan backstage, but syempre dapat iba pag on-air. Kaya kalma.

“It’s a beautiful day. Gawin na lang #BidaAngSaya every day! Hahahaha!” sabi ni Anne.

Heto naman ang sagot ni Vice kay Anne:

“Ang kj (killjoy) mo! Ok ‘yan para trending! Chozzz!

“But yes it was lapse of judgment. It was our usual ‘brandagulan’ moment na late niya na-realize, so nasabi niya yung tagline nang ‘di niya namalayan.

“I apologized to her And pinagtawanan na lang namin.

Our sisterhood will always be Nice Ganda!”

Well, sabi nga, konting ingat sa susunod, dahil malalaking produkto, kontrata, datung ang nakasalalay, di ba?

At siyempre, tinanggap din naman agad ng mga nagmamahal kay Anne ang pag-sorry ni Vice.

Kaloka! (Dondon Sermino)