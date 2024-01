Killer ni kap may P.5M pabuya sa ulo

Nag-alok ng reward na P500,000 para sa impormasyon sa ikaaresto sa mga pumatay sa acting barangay captain na si Mario Jun Cogay sa Barangay Canlubang sa Calamba City.

Ang pabuya ay inilaan ni Calamba Mayor Roseller Rizal.

Nagsasagawa na rin ng parallel investigation ang tanggapan ng Criminal Investigation and Detention Group (CIDG)-Calabarzon sa insidente.

Matatandaang binaril si Cogay sa harap ng kanyang bahay noong Biyernes ng umaga.

Sinabi ni Maj. Nilo Morallos, deputy chief ng CIDG-Calabarzon, na isang special investigating team ang binuo para tingnan ang krimen at inatasang makipag-ugnayan sa mga lokal na awtoridad.

“Ang napatay na punong barangay ay isang halal na opisyal ng gobyerno. That’s why the case will be automatically investigated by the CIDG-Laguna,” sabi ni Morallos.

Sinilisilip ng pulisya ang anggulong politika bilang motibo sa pagpatay.

Bago ang pagpasalang ay nagpatupad umano ng reshuffle si Cogay sa mga komite ng mga miyembro ng barangay council at ilang empleyado nang siya ay italaga bilang acting barangay captain.

Siya ay hinirang na officer-in-charge habang hinihintay ang proklamasyon ng nanalong punong barangay na si Larry Dimayuga, na nahaharap sa kasong disqualification para sa premature campaigning.

Si Cogay ay nanguna sa halalan bilang miyembro ng Sangguniang barangay noong Oktubre 30 barangay at Sangguniang Kabataan elections.

Kinondena naman ni Dimayuga kasama ang iba pang opisyal ng barangay ang pamamaslang habang nanawagan sila ng hustisya para kay Cogay.(Ronilo Dagos)