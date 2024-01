Kevin Quiambao iniharurot ‘Pinas

ISINALBA nina Kevin Quiambao at Francis Escandor ang Strong Group Athletics-Philippines para wasakin ang Al Wahda-Syria, 89-67, tungo sa kambal na ragasa sa 33rd Dubai International Basketball Men’s Championship Sabado ng gabi sa sa Al Nasr Stadium sa UAE.

Sanib-puwersa ang magkakampi sa UAAP champion La Salle Green Archers sa pag-arangkada makaraang pumokus sa depensa ang mga kakakamping imports upang panatiliing malinis ang kartada ng SGA-PH sa 2-0, katabla sa Group B ang Al Ahli Tripoli-Libya.

Ang UAAP MVP na si Quiambao ang may malaking bahagi na ibinomba sa 17 three-pointer ng kampo kung saan may 6-of-6 siya at giyahan ang ‘Pinas sa game-high na 24 points sahog pa ang 5 rebounds at 2 assists.

Sinulit naman ni Escandor ang kanyang breakout night sa 15 minutong salang sa ambag na 18 markers mula sa bench. Ibinuhos niya ang walo sa fourth at final quarter.

Binawian din ni Andray Blatche ang kanyang walang score na debut game sa pagkolekta ng 12, 3 rebs. at 2 asts. habang umiskor din ng 12 si Jordan Heading.

Ang bihirang pagbaba ng marka mula sa mga import ng SGA ang naging daan para sa mahalagang defensive na kontribusyon pa ni Dwight Howard na kumalawit ng 10 boards at 4 blocks sa ibabaw ng pitong board at 1 steal ni Andre Roberson.

Nag-ambag din si McKenzie Moore na may 6 asts at 8 pts. upang makumpleto ang isang malakas na pangalawang pagpapakita para sa panig ng PH 5, unang tinaob ang United Arab Emirates National Team, 82-66.

Sunod sa Pinoy squad ang Homenetmen-Lebanon sa Linggo ng gabi. Natalo ang Lebanese kontra Al Ahli Tripoli sa unang salang.

Ang iskor

SGA-Philippines 89 – Quiambao 24, Escandor 18, Blatche 12, Heading 12, Moore 8, Howard 5, Roberson 5, Baltazar 3, Ynot 2, Cagulangan 0, Sanchez 0, Liwag 0.

Al Wahda-Syria 67 – Jordan 19, Hohadbrown 17, Alhamwi 10, Dejohn Banks 8, Arbasha 5, Jlelati 4, Kassabali 2, Otabachi 2, Aljabi 0, Al Osh 0, Alhalabi 0, Osh 0.

Quarters: 23-14, 43-30, 64-48, 89-67. (Lito Oredo)