Jaja Santiago namumutiktik sa ace

PINAMUNUAN ni Alyja Daphne ‘Jaja’ Santiago ang pagtatala ng pinakamaraming service ace habang patuloy din ang pangunguna sa departamento ng attacking at blocking sa pagkampanya sa JT Marvelous sa 29th Japan V.League 2023-24.

Itinala ng 27-anyos na Pinay middle blocker na tubong Cavite sa nakalipas na 15 laro sa Division 1 ang 13 aces.

Patuloy rin ang dominasyon ng dating Saitama Ageo Medics (JVL) at Chery Tiggo (PVL) player sa attacking at blocking habang nasa Top 10 sa receive rate.

Inokupahan din ni Santiago ang ika-19 na puwesto sa scoring sa total na 178 puntos sa 116 attacks, 49 blocks at 13 aces.

Ginawaran na siya ng special recognition na 2014 FIVB Volleyball Women’s World Championship qualification (AVC) Miss Volleyball at 2021-2022/2022-23 JVL Division 1 Fair Play Award.

Naiuwi rin niya ang 2021 Premier Volleyball League Open Conference Conference’s Most Valuable Player at Finals’ MVP, 2021-2022 JVL Division 1 ‘Best Blocker at 2022-2023 Best Middle Blocker.

(Lito Oredo)

