Sinimulan nang iimplementa ng Malabon City government ang Intelligent Tutoring System sa Malabon City Library sa Barangay Catmon na tutulong sa pag-aaral ng mga estudyanteng Malabueno.

Pinangunahan kamakailan nina Malabon City Administrator Alexander Rosete at Malabon City Library Nova Lubong ang launching ng e-learning center sa library na mayroong naka-install na 12 tablet na may iba’t ibang program na may kaugnayan sa system.

Ayon sa pamahalaang lungsod ang Intelligent Tutoring System ay magbibigay ng makabagong paraan para sa mga estudyante na maging

mas pro-active sa literacy at numeracy ability.

Mararanasan din ng mga estudyante ang personalized guidance para mas mabilis na matuto sa ilalim ng nasabing system.

Makakatulong din itong mapabilis ang karanasan ng mga estudyante sa personalized learning, adaptability, feedback mechanism, engagement, diagnostic assessment, knowledge retention, interactivity at accessibility.

Ang bawat tablet ay may artificial intelligence (AI) app kung saan ang bawat Grade 1 hanggang Grade 10 ay maaring maka-access ng modules at quiz sa kanilang lesson ng 45-minuto kada araw sa library.

Nasa 18 students mula sa Catmon Integrated Schools ang nakibahagi sa pilot run. Tinuruan ang mga ito kung papaano gamitin ang system.

Ayon naman kay Malabon City Mayor Jeannie Sandoval ang system ay bagong hakbang para lalong mapaghusay ang edukasyon ng mga estudyanteng Malabueno.