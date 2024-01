Hindi pipigilan ng Department of Justice (DOJ) ang International Criminal Court (ICC) na gawin ang pag-iimbestiga nito sa Pilipinas kaugnay sa umano’y crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte kung ang lahat ng mga legal na proseso ay susundin.

Hinahabol ng ICC si Duterte dahil sa drug war ng administrasyon nito na kumitil sa higit 6,000 drug suspect sa opisyal na tala ng Philippine Drug Enforcement Agency pero sa datos ng human rights group ay pumapalo ito sa 20,000.

“We’re not here to stop them because if they’re not doing anything illegal, there’s nothing wrong with that,” lahad ni Justice Secretary Jesus Crispin “Boying” Remulla sa isang international news agency, patungkol sa mga imbestigador ng ICC.

“If they’re getting statements, they’re getting evidence. It’s okay. But we have to clarify many issues, especially about procedure,” dagdag pa niya.

Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio “Sonny” Trillanes na posibleng nasa Pilipinas na ang mga imbestigado ng ICC at maaaring tapos na rin sila sa pagha¬handa ng kaso laban kay Duterte at mga kasabwat nito.

Si dating Philippine National Police (PNP) chief at Senador Ronald “Bato” dela Rosa ang namuno noon sa giyera kontra ilegal na droga at nanindigan itong hindi takot sa isinasagawang imbestigasyon ng ICC.

Sabi ni Remulla, naririnig din niya ang mga tsismis na nasa Pilipinas ang mga imbestigador ng ICC pero ganunpaman, “procedural matters have to be observed to make sure that the rights of people are respected.” (Issa Santiago)